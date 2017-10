Stampa Spagna, Barcellona su Koulibaly

ROMA, 17 OTT - Il Barcellona è deciso ad acquistare un difensore centrale di peso per la prossima stagione, e avrebbe già individuato nel napoletano Kalidou Koulibaly l'obiettivo principale. Lo scrive, sia sull'edizione in edicola sia su quella online, il quotidiano Mundo Deportivo precisando che un osservatore blaugrana era allo stadio Olimpico sabato scorso per seguire il franco-senegalese nel match poi vinto contro la Roma. Il giornale ricorda che Koulibaly ha un contratto con il Napoli fino al giugno 2021 ma che il calciatore e il suo procuratore Bruno Satin hanno la promessa del presidente De Laurentiis di una cessione in estate nel caso arrivi un'offerta molto conveniente sia per il club che per il giocatore. De Laurentiis avrebbe anche già fissato il prezzo, in 60 milioni di euro. Il Barça ritiene questa richiesta troppo alta, ma continuerà a seguire il difensore nel corso dei prossimi mesi.