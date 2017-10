Allegri, Dybala giocatore straordinario

TORINO, 17 OTT - "Dybala è un giocatore straordinario, è sereno: dopo le prime giornate l'avete paragonato a Messi, ma non deve esaltarsi per un gol o deprimersi per due rigori sbagliati". Allegri va in difesa della 'Joya', reduce da due errori decisivi dal dischetto contro Atalanta e Lazio: "Abbiamo parlato ieri - ha raccontato il tecnico -, normale che debba trovare equilibrio. Sta facendo un percorso di crescita, aver sbagliato due rigori lo fortificherà. Fa parte del calcio, sta bene fisicamente ed è tornato carico dall'Argentina anche se non ha giocato".