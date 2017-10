Chiellini, Juve decide sorti campionato

TORINO, 17 OTT - "Con tutte il rispetto per le nostre avversarie, saremo noi a decidere, nel bene e nel male, le sorti di questo campionato". Così Giorgio Chiellini. "Siamo quasi in linea con la scorsa stagione - ha aggiunto il difensore - se avessimo battuto la Lazio avremmo ripetuto lo stesso ruolino di un anno fa. Non stiamo facendo cose straordinarie, ma cose buone ne abbiamo fatte".