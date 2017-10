Juve, Allegri "nulla da rimproverarmi"

TORINO, 17 OTT - "L'atmosfera nella Juventus è buona, deve regnare l'equilibrio, non possiamo deprimerci solo perché abbiamo pareggiato con l'Atalanta e perso in casa con la Lazio". Così Massimiliano Allegri secondo nella squadra ha visto solo "piccole mancanze". "Non ho da rimproverarmi niente - ha aggiunto il tecnico bianconero - abbiamo solo sbagliato l'inizio del secondo tempo con Lazio, 8' nei quali abbiamo commesso errori di attenzione e di gestione della partita".