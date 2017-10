Allegri, Juve può battere Sporting

TORINO, 17 OTT - "Domani servirà tecnica, precisione: lo Sporting nelle ultime 14 partite ha perso solo con il Barcellona". Allegri chiede massima attenzione alla Juventus per il match con i portoghesi, crocevia del girone di Champions League: "Sono molto bravi a difendere, ma quando hanno palla giocano bene, hanno giocatori tecnici - ha spiegato il tecnico bianconero -, servirà una grande partita sotto tutti i punti di vista". Dopo due risultati negativi in campionato, la Juventus cercherà di riprendere la marcia in Europa: "Dovremo essere bravi a sbagliare meno tecnicamente - ha osservato Allegri -, con la Lazio abbiamo avuto fretta di chiudere l'azione. In qualunque momento della partita, anche sotto nel punteggio, dobbiamo giocare con velocità e lucidità. Abbiamo avuto occasioni ma anche troppa confusione".