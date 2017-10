Chiellini, la Juve è un buon diesel

TORINO, 17 OTT - La Juventus "è un buon diesel, torneremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, anche in questo inizio di stagione con qualche black-out. Bisogna stare sereni e calmi, il nervosismo non porta da nessuna parte". Così Giorgio Chiellini, alla vigilia del delicato Juventus-Sporting Lisbona di Champions. "La Nazionale ci ha tolto tante energie, soprattutto nervose. Non sono alibi, ma tante piccole cose hanno influenzato la nostra partita con la Lazio".