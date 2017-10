Verona, Pecchia "vittoria fondamentale"

VERONA, 17 OTT - Marco Baroni analizza la sconfitta del Benevento al Bentegodi. "E' una sconfitta amara - afferma il tecnico - ma devo pensare positivo. La prestazione c'e' stata, l'atteggiamento e' stato positivo, abbiamo tenuto molto bene il campo anche in inferiorità numerica. La squadra a parte l'occasione del gol è stata sempre equilibrata. L'espulsione? Più che un brutto fallo, brutta è stata la dinamica perche' Valoti era in velocità. Non c'è stata cattiveria, certamente tanta ingenuità". Fabio Pecchia è soddisfatto. "Abbiamo fatto un'ottima prestazione. Non era semplice, perche' abbiamo incontrato una squadra viva che nonostante le tante sconfitte ha sempre dimostrato un buon valore. E' una vittoria fondamentale per la nostra stagione. Abbiamo tenuto bene il campo, rischiando poco se non nel finale. L'espulsione ci ha certamente favorito, ma anche prima del rosso ad Antei abbiamo creato buone opportunità".