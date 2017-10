Cagliari, esonerato Rastelli

Massimo Rastelli non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico campano è stato esonerato questa mattina dal presidente rossoblù Tommaso Giulini, a seguito della quarta sconfitta consecutiva in campionato, domenica col Genoa, la terza di fila in casa alla Sardegna Arena. La notizia è stata confermata all'ANSA dallo stesso numero uno del club sardo.