Juve, Higuain "grazie ai tifosi"

TORINO, 17 OTT - Il momento non è dei più felici - il clamoroso gol sbagliato con la Lazio lo dimostra - e Higuain non vuole perdere il feeling con i suoi tifosi. Probabilmente per questo motivo su Instagram ha postato un messaggio di ringraziamenti, più completo, sia pur con qualche errore linguistico, nella versione italiana, nella quale cita espressamente i "tifosi della Juventus", che in quella in spagnolo, più generica. "Voglio solo ringraziare - scrive il Pipita - i tifosi della Juventus che tuttavia mostrano sempre affetto e amore. Quegli appassionati meritano sempre il rispetto perché ti amano nei momenti buoni ma ancora di più nei cattivi. Un grande abbraccio, per vincere abbiamo bisogno di voi".