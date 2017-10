Sarri, City squadra più forte d'Europa

NAPOLI, 16 OTT - "Considero il Manchester City la squadra attualmente più forte d'Europa. Credo che segnerà un intero decennio con il suo calcio''. Maurizio Sarri in conferenza stampa dipinge così gli avversari di domani sera del Napoli in Champions League. "Purtroppo difficilmente - aggiunge - basterà la nostra applicazione sul campo. Nelle ultime tre partite di campionato hanno fatto 17 gol. Non hanno punti deboli, non si sbilanciano mai, neppure sulle ripartenze dell'avversario. Sarà per noi una partita difficilissima".