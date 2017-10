Sarri, gara con City la meno importante

NAPOLI, 16 OTT - "In chiave qualificazione la gara di domani è per noi quella meno importante. Il City è di un altro livello rispetto alle altre, dovrebbe vincerle tutte e sei. Per noi determinanti sono gli scontri con le altre due". Maurizio Sarri si avvicina con realismo alla sfida di domani sera con il Manchester City in Champions League. "Se però qualcuna delle altre - dice in conferenza stampa - riesce a strappare qualche punto agli inglesi si mette in una situazione di vantaggio. Perciò noi dovremo essere sfrontati, tentare di fare il nostro gioco, cercare l'impresa impossibile".