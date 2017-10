Juve: Khedira, presi troppi gol

TORINO, 16 OTT - "Serve concentrazione per non essere rimontati come a Bergamo o contro la Lazio". L'analisi è del centrocampista bianconero Sami Khedira, rientrato sabato dopo l'infortunio con la nazionale tedesca: "Rivedendo la partita con la Lazio abbiamo notato che la ripresa non è stata all'altezza del primo tempo - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -, specialmente dal punto di vista difensivo. Se subiamo troppi gol non è una questione di modulo, ma di come ci si muove". Errori da non ripetere - dice il tedesco - mercoledì contro Lisbona nella terza partita del girone di Champions: "Lo Sporting ha dimostrato di non essere un avversario semplice. Servirà pazienza, senza spingere all'impazzata nei primi minuti per segnare molti gol. Le prossime partite, specialmente quelle in casa, ma anche la trasferta a Lisbona, saranno fondamentali per il passaggio del turno".