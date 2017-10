F.Inzaghi, Milan non meritava ko derby

VICENZA, 16 OTT - "E' stato un bel derby, che il Milan non meritava di perdere ma io credo abbia le potenzialità per uscire da questo momento e per cercare di fare bene": è la convinzione di Pippo Inzaghi, tecnico del Venezia, premiato oggi a Vicenza come miglior allenatore della stagione 2016-2017 al 17/o Gala del Calcio Triveneto. "Icardi è un ottima punta - ha aggiunto l'ex attaccante rossonero - ma anche il Milan dispone di grandi attaccanti, in grado di farsi valere". Inzaghi ha quindi espresso soddisfazione per il fratello Simone, che alla guida della Lazio nell'ultimo turno ha battuto la Juventus. "Sta facendo cose straordinarie - ha detto - gli faccio i complimenti, in questo momento è uno dei migliori allenatori d'Europa e deve godersi il momento. E' un ragazzo molto intelligente e molto preparato, sono contento si stia togliendo queste soddisfazioni, perché quando sei un allenatore giovane non vedono l'ora, soprattutto in Italia, di dire che non hai esperienza e che non sei pronto".