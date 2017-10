Salvini, Milan squadra ridicola

ROMA, 16 OTT - "Il Milan? Abbiamo una squadra ridicola con un allenatore ancora più ridicolo". A dirlo è il segretario della Lega e tifoso milanista, Matteo Salvini, ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora' su Radio 1. "Ieri sera ero allo stadio con mio figlio di 14 anni...però, nonostante il risultato, oggi lui è andato a scuola con la sciarpa del Milan, e io sono stato orgoglioso! Montella? Nel primo tempo ha sbagliato completamente formazione - le parole di Salvini - non ha ancora capito con che modulo giocare e schiera persone evidentemente fuori forma, come Bonucci, Rodriguez o Biglia". Alla domanda se licenzierebbe Montella, Salvini non ha avuto dubbi: "Si'" ha risposto, aggiungendo poi che "Berlusconi ha fatto un errore clamoroso a non prendere Sarri, perché non era elegante ed era di sinistra. Non so chi dovrebbe allenare la squadra, ma so che Montella non sta capendo cosa sta succedendo".