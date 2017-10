Gagliardini, è stato derby emozionante

MILANO, 16 OTT - "E' stata un'emozione fantastica, allo stadio c'era un'atmosfera incredibile e aver conquistato questi 3 punti fondamentali per noi e per la nostra gente è stato unico. Ho dormito pochissimo per l'adrenalina". Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini racconta con un sorriso le emozioni della vittoria nel derby al 90'. E sabato sera ci sarà lo scontro al vertice contro il Napoli, lontano solo due punti. "Vincere aiuta a vincere - dice Gagliardini a Premium Sport - i successi aumentano la fiducia e l'autostima e questi risultati ci aiuteranno per il futuro. A partire dal Napoli contro cui cercheremo di vincere". E l'arma in più dell'Inter è stata la squadra: "Siamo stati gruppo. Non abbiamo mai mollato, anche dopo la loro rimonta siamo sempre riusciti ad avere equilibrio e abbiamo fatto male nei momenti importanti: penso che la vittoria sia meritata".