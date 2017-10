Totti 'Zidane,CR7 e Buffon top del 2017'

ROMA, 16 OTT - Tra una settimana a Londra, la Fifa assegnerà i suoi riconoscimenti per la passata stagione sportiva. Ad anticipare l'assegnazione dei premi ci pensa però Francesco Totti indicando chi, a suo parere, dovrebbe finire davanti a tutti. "Ronaldo sta davanti agli altri - dice l'ex capitano della Roma a proposito del miglior calciatore - Ha avuto una stagione incredibile e ha anche raggiunto tutti i suoi obiettivi con la squadra più prestigiosa al mondo". Per quanto riguarda il miglior tecnico, nonostante la presenza di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, Totti premia il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane: "è il favorito per le stesse ragioni di Cristiano Ronaldo: ha vinto tutto l'ultima stagione". Totti si sofferma poi sul premio riservato al miglior portiere. Penso che Gianluigi Buffon abbia una buona probabilità di vincere il premio. È stato il migliore a livello individuale e con la Juventus ha raggiunto la finale di Champions League, come Keylor Navas. Alla fine credo che se la giocheranno loro due".