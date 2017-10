Guardiola, con Napoli grande test

MANCHESTER, 16 OTT - "Sia da spettatore che da tecnico mi piace seguire il Napoli, e quando sono a casa mi piace guardare le loro partite. Oltretutto, imparo molto". Alla vigilia della sfida di Champions League con Maurizio Sarri, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola professa la sua ammirazione per il collega. Il Napoli, primo in classifica in serie A, è reduce dal successo all'Olimpico contro la Roma, mentre i Citizens, leader della Premier, hanno travolto lo Stoke City per 7-2. "Il Napoli per noi sarà un grande test - dice Guardiola - e questa sfida mi affascina. Sono certo che quella di domani sarà una bella partita, in cui spero che i tifosi ci diano una mano. Quanto al successo sullo Stoke, questa è un'altra competizione e ora dobbiamo concentrarci solo su domani, per cercare di mantenere lo stesso livello".