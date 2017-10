Calvo, pochi i ricavi dal mercato cinese

ROMA, 16 OTT - "Si parla tanto dello sfruttamento del mercato cinese, ma i ricavi da quel mercato sono inferiori a quanto alcune squadre italiane aspirano ad avere. Il mercato cinese è molto particolare: solo Barcellona, Manchester United e Real Madrid riescono a generare ricavi, perché quel mercato è orientato su se stesso". Il responsabile ricavi del Barcellona nonché ex dirigente della Juventus Francesco Calvo, a margine del Forum Sport & Business del Gruppo 24 Ore, a Milano, avverte i club italiani che puntano ad aumentare gli introiti dal mercato cinese. "Le aziende cinesi - aggiunge - non hanno bisogno di farsi conoscere nel mondo perché il mercato domestico è molto importante: usano il calcio come veicolo di comunicazione, ma il numero di squadre che può entrare in Cina è molto limitato". Per quanto riguarda la questione catalana, Calvo assicura: "Sono settimane particolari ma noi facciamo calcio e calcio continuare a fare. Abbiamo preso una posizione molto chiara: il Barcellona gioca nella Liga e vi resterà".