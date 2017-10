Guardiola, dovremo adattarci al Napoli

LONDRA, 16 OTT - Pep Guardiola ammette che dovrà essere il suo Manchester City ad adattarsi allo stile di gioco del Napoli, perché la squadra di Maurizio Sarri "sa fare moltissime cose e tutte alla perfezione". Alla vigilia della sfida dell'Etihad Stadium, il tecnico catalano ha speso nuove parole di elogio per la capolista della Serie A, avversaria domani dei Citizens nella terza giornata di Champions League. "Dovremo adattarci al Napoli, perché ha un modo di giocare diverso da quello che siamo soliti vedere in Premier League", le parole di Guardiola, che non crede al turnover del Napoli domani sera: "Non ci credo minimamente. Chiedetelo pure al signor Sarri".