Baldissoni, Spalletti? Non lo rimpiango

ROMA, 16 OTT - "Tanti auguri a Spalletti e a tutti quelli che hanno giocato o allenato a Roma, ma non rimpiangiamo lui né nessun altro. Noi contiamo di far meglio di quanto fatto in passato". Così il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni, a margine del Forum Sport e Business del Gruppo 24 Ore, a Milano. "I nostri infortuni - aggiunge Baldissoni - dispiacciono e preoccupano. Ma cambiare metodo di lavoro, guardando le statistiche, porta ad un rischio d'incidenza superiore degli infortuni; ma molti sono legati alla casualità o legati alle Nazionali. Oggi purtroppo, giocando così spesso e ad alto livello, gli infortuni aumentano. Non è un problema solo della Roma". Infine, sulla sconfitta con il Napoli: "Resta il dispiacere per aver perso una gara che potevamo non perdere. Il Napoli è una squadra forte e rodata, mentre la Roma probabilmente deve ancora raggiungere il suo massimo potenziale perché ha cambiato guida tecnica e ha nuovi calciatori. Ci sta, andiamo avanti e siamo contenti di quel che abbiamo fatto".