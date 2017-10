Roma: stop di 3-4 settimane per Manolas

ROMA, 16 OTT - La Roma rischia di dover fare a meno di Kostantinos Manolas fino alla prossima sosta di campionato. Il difensore greco, dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo nella sfida contro il Napoli di sabato, oggi è infatti stato sottoposto a controlli clinico-strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una lesione di I° muscolo-fasciale dell'adduttore lungo di sinistra. Da Trigoria non si sbilanciano sui tempi di recupero, ma il ritorno in campo del giocatore è previsto fra circa 3-4 settimane. Per il tecnico Di Francesco si tratta di una brutta tegola, visto che Manolas non ci sarà nelle due sfide di Champions League contro il Chelsea (mercoledì a Londra e il 31 ottobre all'Olimpico) e negli impegni in campionato con Torino, Crotone, Bologna e Fiorentina.