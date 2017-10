Champions, Skomina arbitra Chelsea-Roma

ROMA, 16 OTT - Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare Chelsea-Roma, partita valida della terza giornata del girone C di Champions League, in programma a Londra mercoledì 18 ottobre con inizio alle ore 20.45. Skomina sarà coadiuvato dai connazionali Jure Praprotnik e Robert Vukan che fungeranno da assistenti, mentre Matej Jug e Rade Obrenovic saranno gli addizionali e Grega Kordez il quarto uomo. Compagine arbitrale inglese per Juventus-Sporting Lisbona (girone D), che si giocherà a Torino sempre mercoledì alle 20,45. Il direttore di gara sarà Michael Oliver, gli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett, gli addizionali Andre Marriner e Paul Tierney, il quarto uomo Harry Lennard.