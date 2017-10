Baldissoni, fare punti con Chelsea

ROMA, 16 OTT - "Abbiamo due gare importanti con il Chelsea e vedremo di fare qualche punto. Guardando la classifica adesso, è innegabile che ci sia un'opportunità data dalla sconfitta dell'Atletico e per questo sarà importante anche il match di ritorno contro di loro. La corsa alla qualificazione la facciamo su noi stessi, perché i punti li dobbiamo fare noi prima di guardare quelli degli altri". Così il dg della Roma Mauro Baldissoni, a margine del Forum Sport e Business del Gruppo 24 Ore, a Milano, parlando della partita di Champions League che la Roma affronterà mercoledì contro il Chelsea. "In questo periodo - aggiunge il dirigente - si gioca ogni tre giorni e sono tutte grandi partite, ognuna molto importante. La concentrazione deve rimanere altissima. È anche divertente andare a giocare gare di questo livello e non vediamo l'ora di scendere in campo contro il Chelsea".