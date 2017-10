Moratti, Mourinho? Spalletti bravissimo

ROMA, 16 OTT - "Mourinho o Spalletti? Luciano è bravissimo e mi sembra che ci metta molto del suo anche dal punto di vista umano". Con eleganza, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti dribbla la domanda rivoltagli a Radio Anch'io Sport, su Rai Radio1, su un paragone tra l'attuale tecnico e il portoghese, uno dei suoi predecessori più vincenti. "Dall'Inter dei miei anni - ha proseguito Moratti - porterei in quella di oggi, oltre a Milito, uno come Cambiasso e certamente anche Schneider, che era un moltiplicatore della velocità e sarebbe utilissimo. Ma se continuo così, finisce che li porto tutti... D'altronde, l'Inter di oggi ha Icardi, che è fortissimo, e tanti altri". "Tra gli obiettivi di quest'anno - ha poi aggiunto - per un tipo come Spalletti può esserci senz'altro la Coppa Italia, anche perché, oltre allo scudetto, è l'unico che abbiamo... E poi, quando si arriva in finale, anche quel trofeo diventa importante. Se mi manca la Champions? Certo che sì: il martedì e il mercoledì ci si sente fuori dal giro...".