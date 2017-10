Playoff mondiali: Italia testa di serie

ROMA, 16 OTT - La Germania sempre al comando, mentre l'Italia guadagna due posti ed è 15/a: la classifica Fifa di ottobre non ha grandi novità nelle prime posizioni, ma ufficializza il dato per cui gli azzurri saranno teste di serie nel sorteggio di domani per i playoff europei di qualificazione al Mondiale. Con l'Italia, nell'urna A ci saranno Svizzera, Croazia e Danimarca; l'altra urna sarà composta da Irlanda del Nord, Svezia, Eire e Grecia. Dietro ai campioni del mondo in carica si confermano Brasile e Portogallo; 4/a l'Argentina, mentre entrano nella top 10 Spagna (8/a) e Perù (10/o). Questo il ranking: 1) Germania 1.631 punti; 2) Brasile 1.619; 3) Portogallo 1.446; 4) Argentina 1.445; 5) Belgio 1.333; 6) Polonia 1.323; 7) Francia 1.226; 8) Spagna 1.218 (+3 posizioni); 9) Cile 1.173; 10) Perù 1.160 (+1); 11) Svizzera 1.134 (-4); 15) Italia 1.066 (+2); 18) Croazia 1.013; 19) Danimarca 1.001 (+7); 23) Irlanda N. 889 (-3); 25) Svezia 872 (-2); 26) Eire 866 (+8); 47) Grecia 682.