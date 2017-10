Portiere muore dopo scontro in campo

ROMA, 16 OTT - Il 38enne portiere indonesiano Choirul Huda è morto in seguito allo scontro fortuito avvenuto durante una partita del campionato locale, con un compagno di squadra. È accaduto domenica, nell'isola di Giava, alcune ore dopo la fine della gara fra il Persela Lamongan, squadra di cui la vittima era capitano, e il Semen Padang che, per la cronaca, è proseguita terminando 2-0 per lo stesso Persela. Poco prima dell'intervallo, dopo una collisione involontaria con il brasiliano Ramon Rodrigues, il veterano e beniamino dei tifosi di casa si è accasciato a terra facendo subito intuire la gravità della situazione, anche se, secondo le testimonianze, non avrebbe mai perso conoscenza. Trasportato in ospedale, Huda è deceduto alcune ore più tardi per il sopraggiungere di un arresto cardiaco; i traumi riscontrati avevano riguardato l'area fra petto e collo. Huda, definito dal n.1 della Federcalcio locale Edy Rahmayadi "uno dei migliori portieri d'Indonesia", aveva giocato più di 500 gare in 18 anni con il Persela.