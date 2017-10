Moratti, approccio dei cinesi rispettoso

ROMA, 16 OTT - "Le nuove proprietà cinesi mi pare che abbiano una buona organizzazione, lo si è visto anche ieri nel derby. E poi hanno lasciato il sapore milanese alle due squadre, mi sembra che non siano invadenti e che si siano approcciati con rispetto". Lo ha affermato Massimo Moratti a Radio Anch'io Sport, su Rai Radio1, che nel 2013 lasciò la presidenza dell'Inter, mentre il club passò tre anni dopo alla Suning di Zhang Jindong. "Diventeranno i padroni del calcio italiano? Padrone è inevitabilmente chi inietta denaro - ha risposto l'ex patron - L'Italia potrà tornare padrona se la situazione economica migliorerà; io però non vedo scandalo nell'ingresso di risorse dall'esterno". All'osservazione che l'Inter abbia una rosa corta, l'ex patron ha quindi ribattuto che al momento ci sono degli infortunati e ha ammesso che sarebbe utile tornare sul mercato. "La squadra potrebbe senz'altro essere rafforzata - ha riconosciuto - Se non fosse per il fair play finanziario, è probabile che la proprietà lo avrebbe già fatto".