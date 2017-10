Moratti, l'Inter inizia ad avere forma

ROMA, 16 OTT - "Il Napoli è decisamente fortissimo, gioca bene, è concreto e diverte; l'Inter è partita in sordina, all'inizio vinceva magari per un gol episodico; ma da ieri mi sembra di vedere una squadra più costruita, con una forma, magari sarà l'illusione del derby...". Lo ha detto l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, intervenuto a Radio Anch'io Sport, su Rai Radio1. "Da presidente forse si soffre di più - ha aggiunto - Certamente si soffre tantissimo anche da tifoso, e ieri mi sentivo più tifoso che mai, ma è diverso. È stata una partita trascinante anche perché il derby è sempre una partita affascinante, qualunque sia la classifica delle due squadre. Il rigore per noi mi è sembrato che ci fosse; le polemiche forse sono nate più per il fatto che si era al 90'. Lo scudetto? Il Napoli è da qualche anno che è lì e questo può essere quello giusto. Ma la Juventus è sempre fortissima. L'Inter, se regge, se va avanti con questo carattere e con un po' di fortuna, ma soprattutto la voglia di arrivarci, può sperare".