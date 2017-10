Spalletti,vittoria dal sapore bellissimo

MILANO, 15 OTT - "Questa vittoria ha un sapore bellissimo, vincere queste partite qui ti dà entusiasmo anche se poi bisogna analizzare bene la gara. Siamo stati bravi e professionisti nel capire il momento giusto da sfruttare". E' un Luciano Spalletti visibilmente soddisfatto quello che commenta il successo della sua Inter nel derby. "Abbiamo avuto il ghigno del derby, quello giusto - aggiunge -. Però dobbiamo lavorare, perché in alcune situazioni siamo stati in difficoltà. Nel secondo tempo il Milan ha alzato la palla, cambiava il gioco velocemente e abbiamo faticato a recuperare il pallone. Milano ha un derby bellissimo e le partite devono essere così. Icardi? è grandioso, perché con tutte le responsabilità che ha è anche umile, ascolta i consigli, si abbassa e aiuta i suoi compagni e poi si fa 60 metri per andare a concludere. In questo modo diventa anche meno marcabile, è completo".Sabato c'è il big-match a Napoli: "cosa farò per non subire gol?Guarderò la squadra che scenderà in campo consapevole della forza del Napoli".