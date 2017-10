Fassone, massima fiducia in Montella

MILANO, 15 OTT - "Si riparte da Montella? fate bene a farmi questa domanda. Ho ribadito in tutte le salse che c'è la massima fiducia in Montella da parte mia e di Mirabelli. Montella sa fare calcio, lo sa fare bene e lo farà anche quest'anno. Lui sa come costruire la squadra, e i risultati arriveranno". L'a.d. del Milan Marco Fsssone ribadisce la fiducia nel tecnico anche dopo la sconfitta nel derby con l'Inter. Montella quindi non si tocca. "Il calcio è fatto di 'up and down', di imprevisti, ma noi cerchiamo di dare al tecnico e ai giocatori la massima tutela e serenità per trasformarli da eccellenti individualità in un gruppo. Confermo che il nostro obiettivo è un posto in Champions: siamo al 20% del campionato e sapevamo che la prima parte per noi sarebbe stata la più difficile.Oggi siamo decimi perchè la nostra media è di un punto e mezzo a partita, ma c'è tempo per recuperare. Se non ce la facessimo sarebbe sgradevole, e vorrebbe dire posticipare tutti progetti della società. Ma non sarebbe un dramma".