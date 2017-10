Montella: giocando così non perdiamo più

ROMA, 15 OTT - "Ho visto una grande reazione nel secondo tempo, abbiamo creato 7-8 palle gol e ha giocato con l'anima da Milan, quella che piace a me. Sono molto ottimista perché vedo una squadra che sta portando avanti dei concetti giusti. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e ho ancora voglia di portare avanti questo progetto tecnico". Così un amareggiato Vincenzo Montella, a Premium, dopo il derby perso al 90'. "L'Inter è stata più cinica di noi ma sono contento della prestazione. Dobbiamo avere ancora più rabbia perché con questo spirito sono convinto che non perderemo più". Meglio il 4-3-3 del 3-5-2? "Giochiamo ogni tre giorni e non abbiamo cambi per giocare col 4-3-3 - risponde il tecnico - perché abbiamo solo Suso e Bonaventura sugli esterni. Poi oggi col 3-5-2 abbiamo creato tanto contro una grande Inter. Non abbiamo cambiato modulo per Bonucci". L'obiettivo resta il quarto posto? "Assolutamente sì, ora ci sembra tutto irraggiungibile ma il campionato è lungo".