Icardi "Gioia che non si può spiegare"

ROMA, 15 OTT - "Tre gol in un derby? E' una gioia speciale che non si può spiegare". E' ancora incredulo Mauro Icardi, protagonista assoluto del derby vinto sul Milan 3-2 grazie alla sua tripletta. "A qualche compagno avevo detto che avrei fatto tre gol e ora mi porto a casa il pallone e me lo tengo stretto - le sue parole a Premium a fine match - Le critiche su di me? Io lascio parlare e parlo in campo. Aiuto la squadra in campo e parlo con i gol. Non si può segnare sempre ma sono contento per me e per l'Inter". Sogno Scudetto? "E' ancora presto per dirlo - aggiunge l'argentino - stiamo facendo le cose bene e dobbiamo continuare su questa strada. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara, che sarà una partita speciale perché il Napoli è primo, gioca benissimo e dovremo interpretare la gara nella maniera giusta".