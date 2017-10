All'Inter un derby spettacolo, Milan ko 3-2

ROMA, 15 OTT - L'Inter fa suo il derby spettacolo di San Siro. Vince 3-2 al termine di 90 minuti palpitanti in cui è successo di tutto, con i nerazzurri due volte avanti e due vo,te raggiunti, prima del sorpasso definitivo, su rigore, al 90'. Protagonista assoluto della serata Mauro Icardi che firma con una triopletta un derby da ricordare. Il centravanti argentino va a segno al 28' del primo tempo su assist al bacio di Cendreva e poi al 18' st su passaggio di Perisic. Due 'perle' momentaneamente offuscate dai gol di Suso (11 st) e Bonaventura (ma sarebbe meglio dire autorete di Handanovic, al 36' st). Sembrerebbe tutto scritto ma una trattenuta evidente di Rodriguez su D'Ambrosio in area proprio allo scadere rimette tutto in ballo: rigore e tripletta di Icardi che arriva a 9 gol stagionali e, soprattutto, lascia l'Inter in scia della capolista Napoli (24 punti contro 22). E sabato al San Paolo ci sarà lo scontro diretto.