Vecino è trequartista. Milan, c'è Silva

MILANO, 15 OTT - L'Inter punta su Icardi, supportato da Candreva, Perisic e Vecino, quest'ultimo nell'inedita posizione di trequartista. Il Milan, senza Kalinic infortunato, si affida ad André Silva e Suso. Le due squadre di Milano sono pronte ad accendere un derby da record. San Siro è sold out, con 4,8 milioni d'incasso, il più alto della storia della Serie A. L'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti vuole vincere per trovare continuità e restare nella scia del Napoli, staccando la Juventus. Senza Joao Mario, costretto a dare forfait all'ultimo minuto per una tonsillite acuta, Spalletti sulla trequarti si affida a Vecino. A centrocampo spazio a Gagliardini e Borja Valero. Vincenzo Montella, reduce da due sconfitte consecutive, va a caccia del riscatto, anche per allontanare i dubbi sul proprio futuro. A supporto di Suso e André Silva, centrocampo a cinque con Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura e Rodríguez. In difesa, Bonucci, al fianco di Musacchio e Romagnoli, è al suo primo derby milanese con la fascia da capitano.