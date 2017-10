Francia, un'altra sconfitta per il Nizza

ROMA, 15 OTT - Ancora una sconfitta per il Nizza, battuto 2-0 dal Montpellier nella partita valida per la nona giornata della Ligue 1. Succede tutto nella ripresa: la rete di Sessegnon al 55' apre le marcature, poi il gol di Mbenza chiude il discorso. Rimane quindi a secco Balotelli, che ha giocato tutta la partita. Supermario si è dato molto da fare e non ha mai forzato la conclusione o il dribbling. Bene anche dal punto di vista del comportamento, visto che non ha mai risposto alle provocazioni dei rivali. Giovedì il Nizza riceverà la visita (ore 19) della Lazio per la sfida del girone di Europa League.