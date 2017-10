Forfait J. Mario, tonsillite salta derby

MILANO, 15 OTT - Forfait dell'ultimo minuto nell'Inter: Joao Mario non sarà a disposizione nel derby per una tonsillite acuta. Lo fa sapere il club nerazzurro, con un tweet. Sarà probabilmente Vecino a giocare da trequartista, alle spalle di Icardi, considerata anche l'assenza di Brozovic. Luciano Spalletti non ha alternative in panchina per il centrocampo.