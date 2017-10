Golf: Open Italia 73mila

MONZA, 15 OTT - Si chiude con un pubblico da record la 74ma edizione dell'Open d'Italia di golf. Una folla di circa 73mila persone ha seguito le quattro giornate del torneo al Golf Club Milano di Monza, ben al di là delle 50mila presenze registrate nel 2015 e le 47mila dell'anno scorso. Nel giro finale, si legge in un comunicato, l'afflusso è stato di 28mila spettatori, anche questo primato per una sola giornata di gara, dopo i 20mila di ieri e della terza giornata dell'Open 2016. Nei due giri iniziali hanno assistito all'evento rispettivamente 10.000 e 15.000 persone. "E un successo - si legge in una nota dell'organizzazione - che premia la scelta della Federazione Italiana Golf, in accordo con l'Official Advisor Infront, di confermare l'ingresso gratuito per rafforzare il messaggio di uno sport aperto a tutti".