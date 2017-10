Premier: doppietta Gabbiadini a Benitez

ROMA, 15 OTT - Una doppietta di Manolo Gabbiadini fa sorridere il ct azzurro Gian Piero Ventura e anche i tifosi del Southampton, che hanno visto pareggiare la propria squadra in casa con il Newcastle di Rafa Benitez per 2-2. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Hayden al 20', ma sono stati raggiunti al 4' della ripresa dal primo gol dell'attaccante italiano. Nella ripresa Newcastle ancora avanti al 6' con Perez e nuovamente raggiunto da Gabbiadini al 30'. Il Newcastle è nono in classifica, con 11 punti in otto partite, il Southampton è decimo con nove lunghezze. Il turno in Premier si concluderà domani sera, alle 21, con il match Leicester-West Bromwich Albion.