Atalanta: Gasperini "Non facciamo gol"

GENOVA, 15 OTT - Una sconfitta, quella contro la Sampdoria, arrivata al termine di una gara dai due volti per l'Atalanta. "Oggi sono soddisfatto per come abbiamo giocato ma arrabbiato per come l'abbiamo gettata alle ortiche. Quello che mi preoccupa di più in questo momento è la prolificità del nostro attacco. Dobbiamo trovare la qualità giusta per essere più realizzativi e fare più gol", dice il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Una sconfitta per certi versi salutare secondo il tecnico. "Dobbiamo fare un un esame di coscienza e questa sconfitta può essere per noi una lezione importante per cercare di affrontare le prossime partite nel modo giusto - ha detto Gasperini -. In campionato non basta giocare al 90 per cento ma bisogna farlo al 100 o 110 per cento e per 95'. Dobbiamo recuperare quella fame che per ora vedo solo nell'Europa League".