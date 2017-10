Samp: Giampaolo "Ora nuove prospettive"

GENOVA, 15 OTT - Una vittoria in rimonta che permette alla Sampdoria di volare in classifica. Così nel dopo gara Marco Giampaolo: "Abbiamo affrontato una squadra forte, che ci ha creato molte difficoltà perché non ti lascia tempo e spazio per giocare e quando riparte ha le qualità per non buttare via la palla, ma riesce ad esprimere trame di gioco importanti. Nel primo tempo non riuscivamo a prenderli e a coordinarci, inoltre abbiamo fatto anche qualche errore tattico. Decisivi i cambi? Abbiamo sicuramente avuto un approccio difficile e l'avremmo trovato difficoltoso anche con quelli che sono subentrati. Il 3-1 ci pone in una prospettiva diversa - conclude - ma vi garantisco che è stata una gara difficile. La differenza alla fine la fa il pubblico. I nostri tifosi anche sotto di un gol non hanno mai smesso di incitare i ragazzi e hanno sempre spinto la squadra. Marassi ti fa vincere partite difficili".