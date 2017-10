Bucchi: Sono preoccupato per il Sassuolo

REGGIO EMILIA, 15 OTT - Stati d'animo differenti nel dopo partita di Sassuolo-Chievo. Bucchi mastica amaro perché la classifica non è bella, Maran invece può essere soddisfatto perché la sua squadra continua a conquistare punti. "E' ovvio che sono preoccupato - dice Bucchi - anche se ho notato dei miglioramenti, ma resta il problema che non riusciamo a concretizzare. E quando non vinci e non segni, l'autostima cala e diventa tutto più difficile. Dobbiamo iniziare a dimostrare che non meritiamo questa classifica". Per Maran quinto risultato utile consecutivo: "Abbiamo provato a vincere e forse potevamo essere più concreti nel primo set quando il Chievo ha dimostrato di avere un maggiore controllo della partita. Si trattava di un test difficile contro una squadra che aveva forti motivazioni. Risultato comunque giusto".