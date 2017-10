Bologna: Donadoni,Palacio è stato grande

ROMA, 15 OTT - L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, non può che essere d'accordo: "Palacio fa tante cose e quasi tutte giuste, sta dimostrando spessore come uomo e come calciatore. Quando si fa il meglio nella propria professione si crea sempre stupore in chi osserva: io non mi stupisco, e il suo deve essere un grande insegnamento per tutti". L'ex interista come esempio per tutti, dunque: "Non privilegio nessuno - prosegue Donadoni - se non la voglia e il gusto di dimostrare quello che si sa fare. Creare competitività all'interno del gruppo è fondamentale: se sarà così tutti avranno la loro chance". Sulla partita, nonostante forse un eccesso di rilassamento a metà ripresa, Donadoni non può che lodare i suoi: "Troppo leziosi sul 2-0, ma la squadra ha messo l'anima. Ora azzeriamo tutto e guardiamo alle prossime partite, che saranno toste e importanti".