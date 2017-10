Cagliari:Rastelli, club farà valutazioni

CAGLIARI, 15 OTT - Rastelli in bilico dopo la quarta sconfitta consecutiva. Ma per il momento è ancora al suo posto. Poi si vedrà. "Ho parlato con il presidente? Non ho parlato ancora con nessuno, solo con il mio staff. Penso che ci sarà la possibilità nei prossimi giorni". Momento no: "Sono qui da due anni e mezzo - ha detto il tecnico Massimo Rastelli - c'è sempre stato un bel feeling, normale che ora la società possa valutare questa situazione". Un brutto ko. "Sapevamo del significato di questa partita - spiega - ma soprattutto nel primo tempo non abbiamo messo in pratica nulla di quello che avevamo preparato. Abbiamo cercato di raddrizzarla, non ci siamo riuscitI". Il gruppo? "La squadra si allena bene - ha rimarcato - ma poi non riusciamo a realizzare quello che vogliamo fare".