Rastelli: Io rischio? Veniamo da 4 ko...

ROMA, 15 OTT - "Io in discussione? Gli allenatori vivono di risultati, dobbiamo guardare la realtà: per uscire da questa situazione, conosco un modo che è quello di lavorare". Così l'allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, parla del proprio futuro a rischio, con i nomi di Ballardini e Iachini che cominciano a circolare per la panchina dei sardi. Ma è vero che, dopo la partita persa oggi contro il Genoa, c'è stato un summit con la società nello spogliatoio? "I ragazzi erano molto delusi, io e lo staff abbiamo analizzato la partita, domani ripartiremo - risponde Rastelli -. Con il presidente non parliamo subito dopo il match, aspettiamo un po' di tempo". "I valori della squadra li conosciamo, sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza - aggiunge Rastelli - e questo gruppo può salvarsi, però bisogna lottare sempre". Ma potrebbe servire portare la squadra in ritiro? "Non credo che serva per risolvere i problemi attuali - risponde -. Serve lavorare con serenità per capire la medicina per curare i mali di questa squadra".