Serie A: Fiorentina-Udinese 2-1

ROMA, 15 OTT - La Fiorentina ha battuto l'Udinese per 2-1, nell'anticipo dell'ora di pranzo valido per l'8/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato sul terreno dello stadio Artemio Franchi. I viola sono passati in vantaggio al 28' con l'ex Théreau che poi ha raddoppiato al 13' della ripresa. Inutile i gol dei friulani messo a segno dopo 27' del secondo tempo da Samir, su assist di De Paul. La Fiorentina sale in classifica a 10 punti e scavalca momentaneamente l'Atalanta, l'Udinese resta invece a 6 e con tanti punti interrogativi.