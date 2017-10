Aic: Rizzoli ospite a Galà del Triveneto

ROMA, 15 OTT - Sarà l'ex arbitro Nicola Rizzoli, responsabile e designatore della Can A, l'ospite d'onore del Galà del calcio Triveneto, giunto quest'anno alla 17/a edizione. L'appuntamento con il celebre fischietto emiliano, terzo arbitro italiano (dopo Gonella e Collina) a dirigere una finale Mondiale e ad aver diretto anche una finale di Champions, è fissato per domani (ore 10,30) al ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. Nel corso dell'evento, organizzato dall'Aic, in collaborazione con l'Ussi Triveneto, verranno premiati i calciatori delle squadre prof. del Triveneto (Calcio a 5 e femminile compreso), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che più degli altri hanno saputo mostrare qualità e continuità di rendimento nello scorso campionato. Saranno presenti, oltre a Rizzoli, il presidente dell'Aic Damiano Tommasi, il presidente onorario Sergio Campana, il dg Gianni Grazioli, il presidente Ussi Veneto Alberto Nuvolari e il direttore del Giornale di Vicenza Luca Ancetti.