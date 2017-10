A Trento ultime ore per Hackathon

TRENTO, 15 OTT - Ultime ore a Trento per l'Hackathon del calcio. I 180 partecipanti, 'blindati' nel polo di Povo dell'Università di Trento, hanno trascorso la notte senza chiudere occhio con l'obiettivo di trovare soluzioni per il calcio del futuro. Secondo le indiscrezioni raccolte, circa il 70% dei partecipanti si è concentrato sullo studio della 'match analysis', mentre il restante 30% sulla possibilità di profilazione del milione e trecentomila tesserati per avvicinare sempre di più il mondo del pallone a chi pratica questo sport a tutti i livelli.