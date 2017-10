Dybala "sbagliare è dura ma ripartiamo"

TORINO, 15 OTT - "E' dura sbagliare e mi dispiace, ma l'importante è rimettersi sulla strada giusta con grande determinazione, ricominciando da mercoledì". Paulo Dybala si scusa, con un tweet, a poche ore per l'errore dal dischetto a tempo scaduto che è costato alla Juventus il ko casalingo con la Lazio. Per l'attaccante argentino è il secondo rigore consecutivo sbagliato, dopo quello con l'Atalanta. Massimiliano Allegri invita a non rimuginare sulla sconfitta: "piangersi addosso non serve a nulla, per rialzarsi bisogna reagire sul campo subito", twitta il tecnico bianconero. Per Lichtsteiner: "ora è il momento di alzarsi e combattere", scrive sui social.