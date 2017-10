Suarez salva il Barca, 1-1 con Atletico

ROMA, 14 OTT - In un Wanda Metropolitano rovente, in cui campeggiavano bandiere giallorosse con la scritta 'Viva la unidad de Espana', Atletico Madrid e Barcellona hanno regalato spettacolo (tanto), colpi proibiti e gol (due). Nella prima sfida stagionale, dopo il referendum indipendentista, fra una delle squadre della capitale spagnola, nella fattispecie l'Atletico, e la più importante della capitale catalana, finisce 1-1. Un risultato che permette ai blaugrana di rimanere in vetta alla classifica della Liga, con 22 punti dopo otto partite, e alla squadra del 'Cholo' Simeone di rimanere in scia (a -1) dei cugini del Real, che di punti ne hanno 17. 'Colchoneros' in vantaggio al 21' con Saul Niguez (gran botta dai 20 metri), ma sono stati raggiunti da Luis Suarez al 37', dopo che Messi aveva colpito un palo su punizione e sfiorato in più di un'occasione il gol del pareggio. Alla fine tutti contenti con un punto a testa, in un tripudio di vessilli giallorossi che richiamavano all'unità nazionale.