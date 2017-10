Insigne: +5 su Juve? Il Napoli non molla

ROMA, 14 OTT - "Più cinque punti sulla Juventus? Siamo contenti di questa vittoria, che è stata voluta da tutto il gruppo. Abbiamo lottato fino alla fine e questo era l'importante. Questo è un campo difficile, la Roma è una grandissima squadra, ma non molliamo mai". Così Lorenzo Insigne commenta la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Roma grazie al suo gol. "Centesima rete in carriera? Sono orgoglioso di questo e di aver contribuito alla vittoria della squadra. La dedico a mia moglie. La sfida di Champions con il City? Sappiamo che affronteremo una squadra con grandi campioni. Se dovrò fare il terzino, lo farò volentieri per aiutare i miei compagni", conclude.